РИАМО – 28 янв. Застройщики в Подмосковье устранили 341 нарушение на стройках региона за неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора с 21 по 27 января 2019 года на строящихся объектах выявлено 418 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 341 ранее выявленное нарушение.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 298 нарушений строительных норм и правил, приведены в порядок 17 строительных площадок, устранено 11 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 15 иных нарушений», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 230 проверок строящихся объектов, из которых 113 плановых и 117 внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний.