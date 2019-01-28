РИАМО - 28 янв. Предприятие «Мосэнергосбыт» выполнило предупреждение столичного управления ФАС о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в адрес ведомства поступило заявление ТСЖ «Экспериментальный жилой комплекс «Эдэм» о неправомерном применении в расчетах объема безучетно потребленной электроэнергии пункта 195 Основных положений функционирования розничных рынков. По результатам рассмотрения указанного заявления в адрес АО «Мосэнергосбыт» направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.

«АО «Мосэнергосбыт» в установленный срок выполнило выданное Московским областным УФАС предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства путем выставления счетов за безучетно потребленную электроэнергию», – отмечается в сообщении.

В соответствии с частью 7 статьи 391 федерального закона «О защите конкуренции» при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.