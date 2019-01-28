РИАМО – 28 янв. Похищенную картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» удалось разыскать благодаря системе «Безопасный город», по итогам 2018 года комплекс видеонаблюдения помог раскрыть в Москве свыше 3 тысяч преступлений, сообщает kp.ru.

«Безопасный город» – это автоматизированная система видеонаблюдения, которая обеспечивает охрану и безопасность на улицах, дорогах, стадионах, метро, торговых центрах и даже жилых домах. Видеонаблюдение за подъездами, улицами и площадями, контроль качества оказываемых коммунальными хозяйствами услуг, контроль пожарной автоматики, затопляемости и загазованности в жилых домах, информационные терминалы в различных точках мегаполиса – все это и многое другое включает комплекс «Безопасный город», – отмечается в сообщении.

В 2018 году система «Безопасный город» помогла раскрыть в Москве более 3 тысяч преступлений.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Похититель картины в декабре 2018 года уже задерживался полицией Москвы за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.