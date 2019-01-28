РИАМО - 28 янв. В 2018 году в старых столичных промзонах возвели уютные микрорайоны, всего построили 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В «ржавом поясе» Москвы, как называют старые промзоны, постепенно растут уютные микрорайоны. В прошлом году ввели там 3,5 миллиона квадратов недвижимости. Сейчас принимаемся за планировку территории бывшего завода «Красный богатырь». Акцент на развитие транспорта, социальной инфраструктуры, озеленение», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Проектным решением на территории, ограниченной улицами Краснобогатырской и Богатырский Мост, Олений Вал и Богородский Вал, а также проспектом Ветеранов и Богородским шоссе, предусмотрено создание общественно-делового и жилого пространства. Планируется возведение нескольких жилых комплексов с подземной парковкой на 3612 машино-мест. На первых этажах зданий разместятся объекты социальной инфраструктуры, в том числе два детских сада на 300 мест.

Также планируют построить школу на 1085 мест и отдельно стоящий детский сад на 200 мест.

Для улучшения транспортного обслуживания района проработано развитие улично-дорожной сети. Всего будет проведена реконструкция порядка 3 километров дорог.