РИАМО - 28 янв. В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «Банк «Клиентский» Александра Кленовского, который обвиняется в хищении свыше 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Кленовский обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата») и частью 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

«По версии следствия, экс-председатель совета директоров банка, вступив в 2014 году в преступный сговор с председателем правления кредитной организации Андреем Лопатовым, его заместителем Ильей Волосевичем и иными неустановленными лицами, совершил хищение денежных средств вкладчиков банка в размере более 100 миллионов рублей путем их перечисления в 2015 году на расчетные счета аффилированных организаций (ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг»)», – говорится в сообщении.

С целью придания совершенному преступлению видимость законности, участники обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, которую затем изъяли из документооборота банка для сокрытия обстоятельств хищения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время Лопатов и Волосевич объявлены в международный розыск.