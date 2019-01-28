РИАМО – 28 янв. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проводит проверку в отношении компаний Burger King и Procter & Gamble на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о локализации хранения персональных данных, сообщает Федеральное агентство новостей.

В понедельник в Ситуационном центре Роскомнадзора провели день открытых дверей по защите персональных данных.

«В отношении компаний Procter&Gamble и Burger King идет проверка, касающаяся вопросов локализации хранения данных», – сказал временно исполняющий обязанности замглавы Роскомнадзора Юрий Контемиров.

По его словам, результаты проверки станут известны в середине февраля.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу в 2015 году. Он обязывает компании хранить и обрабатывать данные россиян на территории страны.