РИАМО – 28 янв. Карантин по бешенству животных объявили на территории дачного некоммерческого товарищества «Ваулино», расположенного вблизи одноименной деревни в Можайском городском округе, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (11 января – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: дачное некоммерческое товарищество «Ваулино» около деревни Ваулино Можайского городского округа», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от северной границы деревни Сивково до восточной границы села Борисово, далее на запад вдоль границы Можайского городского округа до южной границы деревни Шимоново, далее до западной границы деревни Преснецово и далее до северной границы деревни Сивково.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.