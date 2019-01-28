РИАМО - 28 янв. В работе столичных центров госуслуг «Мои документы» произошел технический сбой, ведутся работы по восстановлению штатного функционирования систем, сообщается на сайте центров.

«В центрах госуслуг Москвы произошел временный технический сбой. Услуги по-прежнему можно получить в центрах «Мои документы», увеличивается лишь время оказания услуг», — говорится в сообщении.

Сейчас департамент информационных технологий Москвы ведет работы по восстановлению штатного функционирования систем. В ближайшее время работа будет восстановлена.