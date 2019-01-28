РИАМО - 28 янв. Сотрудники уголовного розыска по столичному району Очаково-Матвеевское задержали 34-летнего приезжего по подозрению в краже радиостанций и телевизоров на сумму около 4 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее из складского помещения телекоммуникационной компании на Рябиновой улице пропали радиостанции в количестве 121 штуки и шесть телевизоров. Общий материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей. Оперативники задержали подозреваемого, им оказался 34-летний приезжий.

«Злоумышленник ранее работал в указанной компании и знал, где находится складское помещение. Воспользовавшись удобным моментом, он взломал замок на двери и совместно с неустановленными лицами тайно погрузил в автомобиль радиостанции и телевизоры», – отмечается в материале.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.