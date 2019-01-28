РИАМО – 28 янв. До 25 февраля ограничили движение на одном из участков улицы Звенигородская на западе столицы в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Звенигородская улица в районе дома 14А. Период: с 21 января по 25 февраля круглосуточно. Участок 2: Звенигородская улица в районе дома 40, корпус 1», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что движение для автотранспорта на втором участке будет перекрыто с 26 февраля, ограничение продлится до 22 марта.

Движение ограничат на одной полосе с организацией приоритетного проезда.