РИАМО – 29 янв. Центр организации дорожного движения правительства Москвы расширил штат дорожного патруля, теперь на дорогах столицы водителям помогают 67 экипажей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ЦОДД.

По его словам, автопарк службы состоит из автомобилей Hyundai Solaris, Volkswagen Amarok и Ford Transit. Мощная техника не оставляет в беде тех, кому нужна помощь, даже в серьезные снегопады.

«Дорожный патруль ежедневно в круглосуточном режиме работает совместно с ситуационным центром ЦОДД. Экипажи инспектируют дорожную инфраструктуру, помогают при ДТП водителям, а также регулируют движение на сложных участках, участвуют в организации дорожного движения и обеспечении безопасности во время массовых мероприятий в городе и другом», - сказал собеседник агентства.

Как отметил руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев, за полтора года дорожный патруль зарекомендовал себя как надежный помощник автомобилистов, а также эффективный инструмент в борьбе с заторами на дорогах.

«Несмотря на небольшое количество экипажей, в 2018 году патрульные помогли 22 тысячам водителей, которые столкнулись с трудностями на дороге: от мелких неисправностей машин до крупных ДТП. Любая неисправность на дороге создает серьезное затруднение движения, поэтому чем быстрей будут убраны помехи, тем меньше проблем будет с движением. Расширение службы позволит усилить наше присутствие в городе, охватить больше районов и событий, и, как следствие, улучшить движение», - пояснил Юрьев.

Он отметил, что в настоящее время ЦОДД проводит набор и обучение сотрудников, чтобы обеспечить работу экипажей. Кандидаты проходят обучение, в ходе которого учатся составлять европротокол, оказывать первую помощь, устранять мелкие неисправности автомобилей, а также быстро ориентироваться в городе. По итогам обучения будущие патрульные сдают тест и проходят стажировку. По словам Юрьева, для оптимальной работы 67 экипажей необходимо иметь в штате 190 сотрудников.

ЦОДД начал эксперимент по созданию универсальной службы помощников на московских дорогах весной 2017 года: тогда появились первые пять экипажей. Для эксперимента использовали уже имеющиеся у ЦОДД автомобили – мобильные комплексы фотовидеофиксации («парконы»), которые занимались администрированием зон платной парковки. Со временем были закуплены новые, более мощные автомобили, которые в любую непогоду могут оказывать помощь на дорогах.