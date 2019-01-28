РИАМО – 28 янв. Аномальный снегопад не создал значительных трудностей на скоростных магистралях Подмосковья, за минувшие сутки каких-либо чрезвычайных происшествий не зафиксировано, говорится в сообщении пресс-службы компании «Автодор».

Два дня метелей и обильных снегопадов – 26-27 января – прошли без существенных затруднений для водителей на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Наибольшее количество осадков было в Подмосковье, за два дня выпало 22 сантиметра снега, что увеличило высоту снежного покрова на 18 сантиметров.

«Чтобы справиться с такой природной аномалией, увеличенное количество техники убирало снег круглосуточно. За истекшие сутки – 27 января – чрезвычайных происшествий на трассах «Автодора» не произошло. Был лишь один перерыв движения на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области – для устранения последствий ДТП», – уточняется в сообщении.

Водителей просят с пониманием относиться к работе техники на дорогах, быть внимательнее, выбирать безопасную скорость движения и не делать остановок вдоль проезжей части.