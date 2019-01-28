РИАМО - 28 янв. Художественную выставку «Мир глазами зодчих» проведут в информационно-аналитическом центре Стройкомплекса Москвы (Доме на Брестской) с 29 января по 12 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Официальное открытие запланировано на 16:00, вниманию гостей будут представлены более 600 работ. В течение всего периода проведения мероприятия по предварительной записи – мастер-классы, дискуссии, посвященные теории и практике реставрации объектов, художественным техникам, китайской живописи», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По словам организатора выставки «Мир глазами зодчих», директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарита Фазылзянова, экспозиция организована по направлениям: графика, фотография, живопись, прикладное искусство. Здесь представлено «альтер эго» столичных зодчих, так называемое, freetime-творчество.

«Самым многочисленным стал раздел «Живопись». Итальянские сценки, живописные ландшафты со всего мира, в том числе Куршской косы, архитектурные памятники можно увидеть в разделе «Фотография». «Графика» представлена китайскими мотивами и не только. Среди работ – акварели главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова. В разделе «Прикладное искусство» – картины, собранные из мельчайших кусочков бумаги, авторских фигурок, игрушек и мозаик», – уточнил Фазылзянов.

Выставка проводится уже в 17-й раз. Экспозиция открыта в будние дни с 10:00 до 20:00. Вход – свободный.