РИАМО - 28 янв. Жители Подмосковья получили 1 252 свидетельства по программе социальной ипотеки с момента старта программы в 2016 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В прошлом году выдано 514 свидетельств на общую сумму более чем 1,1 миллиарда рублей. 438 профессионалов Подмосковья приобрели жилье, используя данную субсидию: 234 врача, 54 учителя и воспитателя, 137 молодых ученых и уникальных специалистов, а также 13 тренеров.

«Подпрограмма «Социальная ипотека» успешно работает в регионе с 2016 года, за время реализации ее участниками стали 1 252 специалиста. Работа в этом направлении продолжится и в 2019 году», – подчеркнула министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2019 году планируется выдача 360 свидетельств на сумму более чем 733 миллиона рублей.

Программа «Социальная ипотека» создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на укрепление кадрового состава организаций региона в сфере здравоохранения, образования, науки и промышленности.