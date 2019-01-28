РИАМО - 28 янв. Следующее заседание по делу подростка из Ивантеевки, который разбросал в классе дымовые шашки и произвел выстрел из пневматического оружия, назначили в Подмосковье на 29 января, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мособлсуда.

«Заседание по уголовному делу «ивантеевского стрелка» запланировано на 29 января», — сказал собеседник агентства.

Пятого сентября 2017 года в школе №1 подмосковной Ивантеевки учащийся разбросал в классе дымовые шашки и произвел выстрел из пневматического оружия. Подросток, вооруженный также отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна.

Ранее суд продлил арест школьника до 16 мая 2019 года. Рассмотрение дела в отношении подростка проходит в закрытом режиме, поскольку подсудимый еще не достиг совершеннолетия.