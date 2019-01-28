РИАМО - 28 янв. Мосгосэкспертиза присвоила по результатам рейтингования ООО «Мангазея Девелопмент» умеренно высокий рейтинг надежности, это говорит о соответствии деятельности компании требованиям законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, компании ООО «Мангазея Девелопмент» в конце прошлого года был присвоен умеренно высокий рейтинг надежности В1.

«Управление рейтингования Мосгосэкспертизы ведет активную работу в части комплексной оценки столичных строительных компаний и присвоения им рейтингов надежности. Данное направление работы сегодня активно развивается в строительном комплексе Москвы. Рейтинг, присвоенный компании «Мангазея Девелопмент», свидетельствует о высокой надежности организации и о соответствии ее деятельности требованиям законодательства», – отметила Яковлева.

Одним из направлений деятельности компании является строительство объектов жилого и коммерческого назначения. Фирма уже реализовала несколько крупных проектов на территории Московского региона, и в настоящее время ведет работы на площади более чем 200 тысяч квадратных метров.

«При подробном изучении различных аспектов работы организации Мосгосэкспертиза отметила динамичное развитие за счет модернизации производственных процессов и высокого кадрового потенциала компании», – добавляется в материале.

Управление рейтингования, созданное на базе Мосгосэкспертизы в 2018 году, проводит независимую оценку участников строительных рынков регионального и федерального уровня, в целях оценки надежности, конкурентоспособности и качества оказываемых услуг.