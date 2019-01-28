РИАМО – 28 янв. Порядка 10 человек претендовали на покупку 16 квадратных метров в жилом доме архитектора Аркадия Лангмана в районе Хамовники в Малом Левшинском переулке, победитель аукциона разместит здесь офис компании, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

По итогам оценки заявок, победителем признана строительная компания ООО «Горизонтстройинжиниринг», которая предложила заключить сделку с превышением стартовой цены на 64%. Итоговая стоимость лота составила 2,05 миллиона рублей.

«Купленное у города помещение приспособим под офис компании. Никаких экстраординарных изменений не будет, тем более что объект расположен в историческом здании», – отметил генеральный директор ООО «Горизонтстройинжиниринг» Михаил Голубничий.

Жилой дом А.Я. Лангмана представляет собой объект культурного наследия, и, по условиям сделки, новый собственник берет на себя ответственность за сохранение купленных у города площадей, дополнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Покупатель должен разработать проект по сохранению занимаемых помещений, включая приспособление под современное использование, и поддерживать сохранность объекта культурного наследия», – подчеркнул он.

Лот имеет свободное назначение, расположен в полуподвальном помещении с окнами по адресу: Малый Левшинский переулок, 14, строение 2.

Аркадий Яковлевич Лангман стал главным архитектором ведомственной проектной организации Стройдомбюро в 1927 году. За пять лет им было построены десятки зданий, среди которых стадион «Динамо» и здание Совета Труда и Обороны (Госдума).

«В здании в Малом Левшинском переулке, 14, строение 2 в 1940–1960-х годах жили архитекторы и строители Н.А. Дыгай, С.З. Гинзбург, К.М. Соколов и сам А.Я. Лангман», – заключается в материале.