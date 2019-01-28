РИАМО - 28 янв. В Московской области стартовала операция «Снегоход-2019», за первый день специалисты проверили порядка 350 единиц техники, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Сегодня в Подмосковье стартовала ежегодная традиционная операция по проверке самоходных машин и внедорожной техники «Снегоход - 2019». За первый день проверено 348 единиц самоходной техники. Составлено 108 протоколов об административных правонарушениях, из них 13 - нарушения при эксплуатации снегоходов», - отметил Разин.

Операция «Снегоход-2019» в Подмосковье будет проходить до 7 февраля.

Разин обозначил основные задачи операции. Первое - проверить техническое состояние внедорожных автомототранспортных средств в процессе использования, и наличие у их владельцев документов на право управления машинами. Второе - проверить соблюдение требований правил государственной регистрации и проведения технического осмотра.

Операция «Снегоход» также предусматривает проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния внедорожных автомототранспортных средств требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Проверка проводиться личным составом управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья во взаимодействии с органами ГИБДД, полиции, местного самоуправления.