РИАМО - 28 янв. В отделения участковой социальной службы Подмосковья в рамках реализации приоритетного проекта Минсоцразвития поступили 50 современных планшетов с установленным на них специальным программным обеспечением, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Разработанное мобильное приложение «Электронный контроль работы специалистов участковой социальной службы» – это удаленное рабочее место специалиста, позволяющее сформировать унифицированный подход к оценке ситуации, сложившейся в семье, осуществлять удаленное управление действиями специалистов, экономить рабочее время за счет исключения бумажных проволочек», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, на сегодняшний день с помощью мобильного приложения обслуживается уже 825 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«До конца года, после ввода в работу еще 150 устройств, таких семей станет почти 7 тысяч», – отметила Фаевская.

Ожидается, что внедрение мобильного приложения в работу участковой социальной службы позволит увеличить охват семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальными услугами, повысить долю семей, в которых произойдет нормализация обстановки, сократить численность детей, находящихся в социально-опасном положении.

Участковая социальная служба – это подразделения учреждений социального обслуживания семьи и детей, созданные с целью осуществления деятельности по раннему выявлению случаев семейного неблагополучия, организации работы с семьями группы риска, кризисными и неблагополучными семьями с целью профилактики социального сиротства.