РИАМО - 28 янв. В Подмосковье за последние три года выявлено более 14 тысяч нарушений земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Управление Росреестра по Московской области в рамках выполнения функций по государственному земельному надзору за последние три года выявило на территории Подмосковья 14 594 нарушения земельного законодательства. В 2016 году было выявлено 4 564 нарушения, в 2017 – 5 340 нарушений, в 2018 году – 4 690 нарушений», – говорится в сообщении.

Чаще всего это факты самовольного захвата земельных участков и использование участков не по целевому назначению.

В рамках государственного земельного надзора сотрудники управления проводят выездные проверки и административные обследования. Эффективность проверочных мероприятий за три года значительно выросла, а количество обследований и проверок заметно сократилось.

«Так, по итогам 2018 года сотрудники управления провели почти в два раза меньше проверочных мероприятий и административных обследований, чем в 2016 году. Количество проверок с 4,8 тысячи сократилось до 2,6 тысячи, а количество обследований – с 3,2 тысячи до 1,7 тысячи. Однако, при этом количество выявленных и пресеченных нарушений законодательства в 2016 и 2018 годах соизмеримы», – отмечается в материале.

За нарушения земельного законодательства накладываются штрафы. За три года на нарушителей было наложено штрафов на сумму более 331 миллиона рублей.

В ноябре минувшего года была завершена реорганизация подразделений Управления, осуществляющих государственный земельный надзор. Благодаря этому инспекторы управления осуществляют обследования и проверки на всей территории Московской области с учетом единой правоприменительной практики.

В 2018 году более 2,1 тысячи материалов о наличии нарушений земельного законодательства поступило в управление из подмосковных органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по муниципальному земельному контролю.