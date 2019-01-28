РИАМО – 28 янв. По итогам прошлого года спрос на приобретение загородной недвижимости на вторичном рынке в Московской области сократился на 29%, превосходящим направлением стали коттеджи, было зарегистрировано 46% сделок на покупку таких объектов, сообщается на официальном сайте компании «ИНКОМ-Недвижимость».

В профильном департаменте компании подвели итоги прошлого года по продаже загородной недвижимости на вторичном рынке Подмосковья.

«Предложение в сегменте сократилось на 28%, что объясняется в том числе снятием объектов с продажи. Средняя стоимость коттеджа уменьшилась на 37%, при этом 7 из 10 лотов на вторичке в целом по-прежнему выставлены по завышенной цене. Дачи хорошо продаются при условии наличия коммуникаций и стоимости до 1,5 миллионов рублей. Суммарно доля клиентов, купивших вторичный объект с застройкой, выросла за год с 48% до 63%», – говорится в сообщении.

По словам специалистов компании, это является позитивным сигналом для сегмента – даже несмотря на то, что общее число сделок в нем уменьшилось почти на треть

В конце минувшего года на подмосковной загородной вторичке значилось 58519 объектов – это на 28% меньше, чем было в декабре 2017-го. Так, 47% экспозиции составили коттеджи, 38% – участки без подряда (УБП), 10% предложения было представлено дачами и 5% – блокированными домами (таунхаусами и дуплексами).

«Сокращение вторичного предложения во многом обусловлено тем, что собственники все чаще снимают свои объекты с продажи. Эта тенденция проявилась в 2018 году довольно ярко. Очевидно, многие владельцы просто устали ждать покупателя, но кардинально снижать цену они тоже оказались не готовы», – добавил руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Директор департамента загородной недвижимости компании Антон Архипов видит позитивные изменения в поведении продавцов.

«Пропасть между желаниями собственников и возможностями покупателей постепенно уменьшается. И хотя разница между ценой предложения и рыночной стоимостью лота на вторичке до сих пор может достигать 50% и выше, в целом продавцы более охотно идут на диалог. Их надежды на восстановление рынка тают, а недвижимость требует постоянных затрат: это налоги, которые с каждым годом растут, плата за обслуживание, если объект находится в организованном поселке, уход за домом. Число владельцев, для которых размер этих расходов становится критическим, увеличивается», – уточнил он

Данное наблюдение подтверждается цифрами: за год средняя цена коттеджа снизилась на 37%, до 8 миллионов рублей, блокированного дома - на 31%, до 11 миллионов рублей, УБП - на 15%, до 1,8 миллиона рублей. Только усредненная стоимость дачи изменилась минимально: с 5,4 до 5,3 миллиона рублей.

«Дачи остаются весьма популярным товаром на вторичном рынке. Особым спросом пользуются дома из качественных материалов, в хорошем состоянии, с коммуникациями и стоимостью в пределах до 1,5 миллионов рублей», – отмечает Таганов.

Помимо завышенных цен, которые характеризуют около 70% лотов на вторичке, серьезной проблемой сегмента является морально устаревшее предложение. Объекты с несовременной архитектурой или очень большими площадями составляют порядка 80% экспозиции.

«Как дома, так и участки внушительных размеров находятся в зоне риска. Особенно сложно продать огромные, уникальные, по мнению хозяев, строения, в которые было вложено много денег. Цены на них завышают в два раза и более. Но сегодняшнему покупателю все это великолепие не нужно: он не хочет ремонтировать три-четыре этажа, а потом еще тратить средства на их эксплуатацию», – подчеркивает Архипов.

Средняя площадь экспонируемого коттеджа составляет сейчас 253 квадратных метра, блокированного дома — 174 квадратных метра, дачи — 79 квадратных метров, УБП — 13 соток.

«Продажа земельных участков тоже приносит много головной боли их владельцам. Впрочем, здесь проблема кроется скорее в мировосприятии собственника: люди пытаются продать свой надел за столько же, за сколько они его купили, а сегодня это невозможно. Анализ сделок показывает, что востребованность УБП на вторичке снижается; козырем этого сегмента я бы назвал все-таки готовые дома. Исключением может стать земля в тех локациях, где первичного предложения почти нет: например, на берегах крупных рек и водохранилищ», – резюмирует Таганов.

Что касается спроса, то в прошлом году он сократился на 29% в годовом выражении. За указанный период было реализовано 1907 объектов. При этом 46% покупателей выбрали коттеджи, 37% - УБП, 13% - дачи и 4% - блокированные дома.

В 2017 году самым популярным форматом на вторичном рынке были земельные участки, на которые приходилось 52% сделок, поясняет Таганов.

«Сейчас внимание клиентов перехватили форматы с застройкой. За год доля коттеджей в структуре спроса выросла на девять пунктов, дач — на пять пунктов, блокированных домов — на один пункт. Немалую роль в этом сыграла доступная ипотека, которую можно беспрепятственно получить на готовый дом. Думаю, в такой динамике можно видеть позитивный знак для всего загородного рынка», – добавляет он.

Среди наиболее востребованных направлений в 2018 году оказались Ярославское шоссе (20% сделок), Дмитровское, Киевское (по 11%), а также Новая Рига (10% спроса). 18% приобретенных объектов находятся на расстоянии до 30 километров от Москвы, 35% - от 31 до 60 километра, 47% - свыше 60 километров.