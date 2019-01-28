РИАМО - 28 янв. Порядка 10-20 предприятий молочной отрасли проводят модернизацию производств ежегодно, в регионе действует программа субсидирования затрат при реконструкции старых ферм, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье активно продолжается программа модернизации, существует программа субсидирования затрат при строительстве и реконструкции старых молочных ферм, в том числе, происходит субсидирование и робототехники, и более традиционных систем доения. Поэтому предприятия не стоят на месте, ежегодно не менее 10-20 предприятий осуществляют модернизацию более углубл6нную, а мелкие локальные изменения происходят постоянно», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он уточнил, что процесс модернизации не останавливается. Работа с эффективностью – один из приоритетов развития хозяйства в области.

В Луховицах 25 января открыли новую модернизированную доильную ферму на базе госплемзавода «Пойма», модернизация нового оборудованного зала заняла полтора месяца. Доильный зал оснащен оборудованием DeLaval.

«Уникальность доильного зала Delaval заключается в том, что его модернизация – демонтаж старого и запуск нового – проходила без остановки производства молока. Фактически одна половина обновлялась, а на другой происходило доение. Это был уникальный и сложный опыт. Определенный дискомфорт испытывали и животные, и те, кто с ними работал», – отметил Разин, добавив, что мало кто мог отважиться на такой проект.

«Пойма» всегда является одним из лидеров, в том числе, в направлении инновационного развития. Анатолий Анисимов и команда DeLaval достигли здесь выдающегося результата», – заключил Разин.

ФГУП «Пойма» располагает 6140 гектарами сельскохозяйственных угодий, из них 2835 гектаров пашни, 1731 гектар сенокосов, 1574 гектар пастбищ. Численность работников предприятия составляет 370 человек. Основное направление работы – молочное животноводство. Поголовье племзавода насчитывает 6,8 тысячи голов КРС, 2,85 тысячи голов из которых - дойное стадо. Хозяйство производит 18 тысяч тонн молока, и также занимается продажей племенного скота.