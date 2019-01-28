РИАМО – 28 янв. Центр электронного декларирования начнет работу в Московской областной таможне с 29 января, оборудование планируют размещать в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы региональной таможни.

«На первом этапе весь объем экспортных и импортных деклараций, оформляемых сегодня на девяти таможенных постах (Краснозаводский, Ступинский, Давыдовский, Волоколамский, Коломенский, Михневский, Акуловский, Лобненский, Кубинка) будет сосредоточен в Центре электронного декларирования», – отмечается в сообщении.

На втором этапе (с 12 по 21 февраля) в Центре электронного декларирования будут сконцентрированы объемы декларирования еще семи таможенных постов (Львовский, Новомосковский, Черноголовский, Мамонтовский, Истринский, Сходненский, Каширский).

«На завершающем этапе (с 22 февраля) в Центре электронного декларирования будут сосредоточены объемы декларирования с оставшихся четырех таможенных постов (Красноармейский, Ленинградский, Можайский, Вашутинский)», – добавляется в материале.

В настоящий момент за таможенными постами Московской областной таможни остаются полномочия по осуществлению фактического контроля, а также операций, предшествующих подаче деклараций на товары: завершение таможенной процедуры таможенного транзита; помещение товаров на временное хранение.

«Кроме того, не меняются условия и места помещения товаров под следующие процедуры: таможенная процедура таможенного склада; переработка товаров; свободная таможенная зона; временный ввоз (вывоз); реимпорт (реэкспорт); уничтожение; отказ в пользу государств; специальная таможенная процедура», – перечисляется в сообщении.

Московский областной таможенный пост (центр электронного декларирования) будет работать в ежедневном режиме с 08:00 до 20:00. Код таможенного органа не изменился: 10013160.

«В центре электронного декларирования будет организована горячая линия. С 29 января с вопросами можно обращаться по телефону: 8(800)600-59-45 или по электронной почте: moced-hotline@ca.customs.ru», – заключается в материале.