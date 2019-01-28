РИАМО – 28 янв. В Красногорске состоится III Форум экспортеров Московской области, церемония открытия назначена на 12 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В доме правительства Московской области 12 февраля будет работать III Форум экспортеров, который объединит более 300 представителей бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти, институтов развития, а также экспертного и научного сообщества.

«В течении дня пройдет несколько панельных дискуссий, посвященных мерам господдержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), снижению барьеров для выхода на внешние рынки, развитию онлайн-экспорта и экспертному сопровождению экспортных поставок», – отмечается в сообщении.

Как подчеркнул зампред правительства Московской области Вадим Хромов, одним из ключевых вопросов форума станет готовность предприятий Подмосковья к увеличению объемов экспорта в 2 раза в ближайшие годы.

«Подмосковье – один из лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди регионов России. По итогам 2017 года объем экспорта составил 6,32 миллиарда долларов, по итогам 2018 года мы планируем показатели на уровне 6,9 миллиарда долларов, а к 2024 году губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил амбициозную задачу – достичь 11 миллиардов благодаря господдержке региональных производителей», – заявил он.

Он добавил, что к ведущим экспортными направлениями среди стран дальнего зарубежья Московской области относятся Индия, США, Германия, Иран и Китай.

«В структуре экспорта 28% приходится на продукцию машиностроения, 18% на продукцию химической промышленности, 13% на продовольственные товары, 12% на металлы и изделия из них, 4% на целлюлозно-бумажные изделия. Однако, уже скоро и география стран-партнеров, и структура экспорта заметно изменится», – добавляется в пресс-релизе.

В этом году появятся сразу несколько новых мер поддержки внешнеэкономической деятельности в Московской области.

«В частности, в 2019 году Фонд внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области планирует компенсировать затраты регионального бизнеса на размещение своей продукции на международных электронных площадках, на создание экспортного бренд-бука, на получение международных сертификатов, а также на участие в выставках с индивидуальным стендом за рубежом», – отмечается в сообщении.