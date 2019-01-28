РИАМО – 28 янв. За прошлую неделю было очищено от навалов снега около 2 тысяч дворов по всему Подмосковью, состояние территорий мониторили около 300 добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В Подмосковье инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят операцию «Двор без сугробов», осуществляя контроль за своевременным вывозом снега с дворовых территорий, а также предотвращение несанкционированного сброса снега. За прошедшую неделю (с 21 по 27 января – ред.) было очищено около двух тысяч дворов по всему региону», – говорится в сообщении.

Инспекторы привлекли к выявлению нарушений зимней уборки территорий внештатных сотрудников и общественников. Так, состояние дворов мониторили около 300 добровольных помощников ведомства, что позволило максимально оперативно добиваться вывоза снега, не допуская гололеда, наледи на кровлях зданий, складирования убранного снега на внутридворовых территориях, парковках, на обочинах дорог и других местах.

«Кроме того, было рассмотрено около 50 сообщений населения, поступивших по социальным сетям. Жители муниципалитетов сообщали о состоянии дворовых территорий, фактах нарушений вывоза снега. Во всех случаях Госадмтехнадзором принимались меры по скорейшему устранению снежных завалов», – добавляется в материале.

Организации, осуществляющие уборку кровель, дорог, улиц, детских игровых площадок, не справляющиеся с проведением работ по зимней уборке качественно и в установленное законодательством время, привлекаются к административной ответственности.

Согласно областному законодательству, организацию и проведение уборочных работ в зимнее время регламентирует статья 63 Закона Московской области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», она предписывает вывозить снег с дворовых территорий не позднее пяти суток после окончания снегопада.