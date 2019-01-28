РИАМО - 28 янв. В Романовом переулке столицы специалисты приступили к подготовке пространства для работы реставраторов в здании Кремлевской больницы, в интерьерах воссоздадут планировку коридоров и холлов 1930 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Кремлевская больница на Романовом переулке, дом 2/6, строение 2, является объектом культурного наследия регионального значения. Это четырехэтажное здание обрело современный облик в 1930 году. Оно было выполнено по проекту архитектора Гофмана-Пылаева. Мосгорнаследие выдало правообладателю официальное разрешение на проведение реставрации памятника. Все работы пройдут под контролем ведомства.

«Начинается реставрация легендарной Кремлевской больницы в самом центре Москвы. Этот уникальный памятник является образцом медицинского здания в стиле позднего конструктивизма. Интересная особенность заключается в том, что в его основе находится доходный дом Шереметьевых конца XIX века, который 20-30-е годы ХХ века был частично перепланирован и надстроен для размещения медицинского учреждения», – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что по проекту реставрации зданию вернут исторический облик на период 1930 – 1950-х годов. Работы коснутся как фасадов, так и интерьеров памятника

Проект, на основании которого Мосгорнаследие выдало разрешение, предполагает целый комплекс реставрационных работ.

По фасадам запланирован демонтаж лифтовой шахты и аварийных перекрытий, расчистка стен от поздник покрасок и возвращение им исконного вида, реставрация дверей и окон согласно историческим чертежам, воссоздание ленточного остекления на уровне четвертого и пятого этажей на главном фасаде.

«В интерьерах воссоздадут планировку коридоров и холлов на период 1930 года, для этого будут демонтированы поздние перегородки. Также предстоит реставрация парадных помещений входной группы первого этажа с воссозданием исторической отделки пола и реставрацией уникальных расписных плафонов», – добавляется в материале.

Специалисты удалят позднюю облицовку со ступеней и площадок главной лестницы и отреставрируют искусственный мрамор в ее ограждении. Кроме того, будут укреплены все конструкции памятника.

Емельянов уточнил, что вторым этапом работ станет приспособление здания к современному использованию. Этот раздел проекта был разработан с целью модернизации медико-технологических процессов. Итогом работ станет современный, многофункциональный консультативно-диагностический медицинский центр.