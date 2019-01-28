РИАМО – 28 янв. За минувшие выходные с дворовых территорий в Московской области вывезли свыше 30 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В период с 26 по 28 января, в ходе ликвидации последствий снегопада, с дворовых территорий и общественных пространств населенных пунктов региона было убрано свыше 31 тысячи кубических метров снега», – сказал Пестов.

Он уточнил, что вывоз снега осуществляется в специально определенные для этого места.

«Таких мест для централизованного вывоза и складирования снега на территории Подмосковья функционирует 287», – дополнил Пестов.

Кроме того, снег вывозится на снегоплавильные пункты. Всего на территории региона работают девять снегоплавильных установок, позволяющих оперативно растопить большой объем снега.

«В настоящее время работы по расчистке населенных пунктов Подмосковья от снега продолжаются», – заключил вице-губернатор.