РИАМО - 28 янв. До двух недель может занять проверка систем безопасности Третьяковской галереи после кражи картины Архипа Куинджи, сообщил журналистам директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

«Министр поручил провести комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и других музеев. По итогам проверки мы определим все обстоятельства и поведение конкретных должностных лиц. Безусловно, по итогам проверки подготовим свои предложения. Я не думаю, что она займет много времени, в течение недели, максимум двух мы сможем говорить о каких-то результатах», - сказал Кононов.

Третьяковская галерея в Москве планирует в дальнейшем оснащать датчиками безопасности все экспонаты временных выставок.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».