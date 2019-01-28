РИАМО - 28 янв. Первое отдельное издание романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», выпущенное в Санкт-Петербурге в 1840 году в двух книгах, выставят на торги в Москве, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Писатель поначалу не задумывал «Героя нашего времени» как целостный роман. К работе над серией повестей Лермонтов приступил в 1837 году, находясь в ссылке на Кавказе. Несколько глав романа впервые увидели свет в «Отечественных записках» и были хорошо приняты критикой.

«Первое отдельное издание «Героя нашего времени» увидело свет в 1840 году (книга вышла в Санкт-Петербурге в типографии Ильи Глазунова в двух частях тиражом 1 тысяча экземпляров). Ко второму изданию, осуществленному в 1841 году, было написано общее предисловие к книге как отклик писателя на критические разборы романа. Третье издание «Героя нашего времени» было осуществлено уже после смерти автора. Большая редкость!» - говорится в описании лота.

Предложенные книги имеют добротные полукожаные переплеты хорошей сохранности. На переплетах есть потертости, в нижней части корешков - небольшие трещины, титульные листы и последние листы блоков мытые. Страницы в книгах с большими полями.

Эксперты аукционного дома оценили лот в 3,3-3,5 миллиона рублей. Аукцион состоится 9 февраля, всего на него выставят 370 редких книг, автографов, фотографий, исторических бумаг, плакатов и открыток.