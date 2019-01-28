РИАМО - 28 янв. С помощью смартфона жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть в небе фотолетопись блокадного Ленинграда в рамках проекта, который подготовил музей Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«К 75-летию снятия блокады Ленинграда музей Победы запустил уникальный проект «Цифровое небо Победы». Благодаря технологии дополненной реальности «небесная» экспозиция загорелась над всей Россией», – говорится в сообщении.

Для того чтобы увидеть «небесную» фотовыставку, необходимо скачать в AppStore приложение SpheroidUniverseAR Также мобильное приложение доступно для смартфонов на Android.

Жители нашей страны от Калининграда до Камчатки увидят редкие кадры фотохроники блокадного города. Их оригиналы 25 января были представлены в музее Победы на выставке «900 дней мужества».

Экспозиция включала в себя около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции «Великие испытания – великая Победа». Снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС – Бориса Кудоярова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Анатолия Гаранина, Романа Мазелева, Григория Чертова – созданы в блокадном кольце и на передовых позициях.

«Фотолетопись запечатлела жизнь и борьбу осажденного города – рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев, Дорогу жизни и аэростаты перед Исаакиевским собором. Многие фотосвидетельства представлены впервые», – заключается в материале.