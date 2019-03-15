Какой водитель такси тебе нужен? Тест 10 вопросов | Пройден 11 раз Пройди тест РИАМО и «Резидент Такси» и узнай, какой водитель такси тебе подходит. Начать тест

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (1/10) Когда вы заказываете такси, что для вас важнее всего? Фото Фото, goodfon.ru, wolverine_01 © Безопасность Быстрая подача авто Вежливые операторы, душевный водитель Дополнительные сервисы, удобство вызова со смартфона

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (2/10) Вы опаздываете на работу, скажете об этом таксисту? Фото Александр Манзюк © РИАМО Конечно, пусть гонит быстрее Промолчу, чтобы не отвлекать водителя от дороги Да, а еще пожалуюсь на жизнь, недосып и пробки Помечтаю о телепортации или самоуправляемых машинах

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (3/10) Таксист лихачит и постоянно сигналит другим водителям, как отреагируете? Фото Александр Кожохин © РИАМО Главное – добраться до места вовремя Я и сам так вожу, время – деньги Спрошу, часто ли он получает штрафы Пожалуюсь операторам

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (4/10) Пристегиваетесь ли вы, когда едете в такси? Фото Николай Корешков © РИАМО Обязательно Зачем, я не для этого сажусь в такси Если попросит водитель Только если удобные ремни безопасности

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (5/10) Какую машину вы ожидаете увидеть, когда делаете заказ? Фото kinopoisk.ru © Peugeot 406, как в фильме «Такси» Чистую, комфортную, с кондиционером «Тойота», «Шкода» Tesla

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (6/10) Как должен выглядеть водитель такси? Фото pixabay.com © Спокойный, уверенный в себе, в меру общительный Активный, веселый, желательно «Шумахер» Разговорчивый, милый, учтивый Молчун, желательно робот

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (7/10) Что вас больше всего бесит в водителях такси? Фото pixabay.com © Осторожность, маленькая скорость Экстремальная езда, болтливость Молчаливость, угрюмость Настрой на общение, желание поболтать

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (8/10) А какая музыка в такси вам нравится? Фото © Наро-Фоминское ИА Мне все равно, я всегда в наушниках Рок, техно, зависит от настроения Радио попса или что-то меланхоличное Джаз или классика, а лучше без музыки

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (9/10) Водитель не может найти ваш адрес, что будете делать? Фото pixabay.com © Скину свою геолокацию Вызову другого Занервничаю, пожалуюсь и буду долго объяснять, как меня искать Спокойно все объясню и буду ждать

Какой водитель такси тебе нужен? Тест (10/10) При выборе сервиса такси, обращаете ли вы внимание на цену поездки? Фото Николай Корешков © РИАМО Сравниваю разные приложения Спрашиваю цену до поездки Езжу только по фиксированной цене Выбираю только проверенные варианты по персональной скидке

Образцовый водитель Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси». Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Экстремал Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

Таксист-психолог Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Водитель будущего Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси. Фото скриншот © Поделиться результатом

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