РИАМО - 28 янв. В региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие свыше 2 тысяч подмосковных школьников, олимпиада проводится по 24 предметам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«11 января стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. Более 7 тысяч обучающихся Подмосковья получили возможность участвовать испытаниях, что на 2 тысячи выше показателей прошлого года. Уже проведено девять олимпиад, в которых приняли участие более 2 тысяч человек», – отметила Забралова.

По ее словам, испытания прошли по французскому и русскому языкам, химии, истории, экономики, физики, биологии, астрономии и информатике.

«На сегодняшний день известны результаты по трем дисциплинам: французский язык, астрономия и химия. Следует отметить, что самой сложной для старшеклассников оказалась олимпиада по химии. Вместе с тем, результаты по французскому языку в этом году выше по сравнению с предыдущим годом. Впереди еще ни одно испытание. Олимпиада продлится до 25 февраля», – добавила Забралова.

По итогам регионального этапа будет сформирована команда школьников Московской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады.