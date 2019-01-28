РИАМО - 28 янв. Произошедшее похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве может стать одним из самых глупых преступлений века, сообщил директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

«Давайте дождемся результатов следствия, поймем мотивы, которые толкали преступника на это совершенно безумное преступление. Он не боялся видеокамер, мы все видели видеозаписи. Или он живет в прошлом веке, или не совсем здоров. Потому что в рейтинге самых глупых преступлений XXI века у него есть все основания занять почетное призовое место», - сказал Кононов.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Похититель картины в декабре 2018 года уже задерживался полицией Москвы за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.