РИАМО - 28 янв. Совершенная накануне кража картины «Ай-Петри. Крым» русского художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи не повлияет на выставочную программу музея, сообщил журналистам в понедельник директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

«Я бы вообще не ставил под сомнение тот уровень межмузейной коммуникации, который существует между федеральными музеями, и в целом в музейном сообществе страны. Не надо думать, что из-за одного уголовно наказуемого деяния, которое было совершено вчера, будет поставлена под сомнение выставочная программа Государственной Третьяковской галереи. Такого не будет», – сказал Кононов.

Он отметил, что в последние годы наблюдается рост посетителей Третьяковской галереи.

«Необходимо сделать соответствующие выводы и привести системы безопасности не только Третьяковской галереи, но и всех музеев России в соответствие с реалиями сегодняшнего дня», – подчеркнул Кононов.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Подозреваемого позже задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).