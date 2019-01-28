РИАМО - 28 янв. Сотрудникам Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова разрешили проезд по Камергерскому переулку на личном автотранспорте, при этом скорость движения не должна превышать пяти километров в час, сообщила РИАМО в понедельник пресс-атташе театра Мария Малкина.

«В театре повесили объявление о том, что театр выдает сотрудникам пропуска на проезд по переулку. Но скорость движения не должна превышать пяти километров в час. Все-таки это пешеходная зона», – сказала Малкина.

Российского актера Игоря Верника ранее оштрафовали на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в центре Москвы, который является пешеходной зоной.