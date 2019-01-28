РИАМО - 28 янв. Перекрытие Главной аллеи в столичном районе Измайлово в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях будет действовать с 31 января по 30 июля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие Главной аллеи: продление сроков работ на инженерных сетях с 31 января по 30 июля круглосуточно», – говорится в сообщении.

Запланировано полное перекрытие от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом.