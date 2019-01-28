Как рассчитать плату за вывоз мусора владельцам частных домов в Подмосковье

Выберите город, округ или район в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Видное, Ленинский районВоскресенск, Воскресенский районВолоколамск, Волоколамский район

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)Звенигород (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломна (г.о.)Клин (г.о.)

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Ликино-Дулево (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино, Лотошинский район

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайский городской округ

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцово, Одинцовский районОрехово-Зуево (г.о.)Озеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкино, Пушкинский район

Р

Раменское, Раменский районРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серпухов (г.о.)Сергиев Посад, Сергиево-Посадский районСтупино (г.о.)

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чеховский городской округ

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
-5˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Зима в ПодмосковьеПресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
Спецпроекты
Зима в ПодмосковьеПресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как рассчитать плату за вывоз мусора владельцам частных домов в Подмосковье
Шпаргалки

Как рассчитать плату за вывоз мусора владельцам частных домов в Подмосковье

Сколько будут платить за вывоз мусора собственники ИЖС и дачники в СНТ с января 2019 года, читайте в материале РИАМО.
©  пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области
1

Расчет для ИЖС по квадратуре дома

© Фотобанк МО, Александр Кожохин

Для жителей сектора ИЖС есть два варианта оплачивать вывоз твердых бытовых отходов.

В первом случае при расчете за основу берется площадь дома и применяется формула:

Ст = S х T х N1 х 0,7,

где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год),

S – площадь квартиры или жилого дома,

Т – утвержденный тариф согласно кластеру,

N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов.

Применяя эту формулу, собственники ИЖС получают скидку в 30%.

При этом договор на вывоз крупногабаритного мусора нужно заключать отдельно, а максимальный платеж зависит от метража дома:

- для дома площадью 50-100 кв. метров – 200 рублей в месяц,

- 100-150 кв. метров – 400 рублей в месяц,

- 150-250 кв. метров – 450 рублей в месяц,

- 250-350 кв. метров – 500 рублей в месяц,

- 350-450 кв. метров – 550 рублей в месяц,

- 450-550 кв. метров – 600 рублей в месяц,

- 550-650 кв. метров – 650 рублей в месяц,

- 650-750 кв. метров – 700 рублей в месяц,

- 850-950 кв. метров – 800 рублей в месяц,

- 950-1050 кв. метров – 850 рублей в месяц,

- 1050-1150 кв. метров – 1000 рублей в месяц,

- 1150-1250 кв. метров – 1300 рублей в месяц,

- 1250-1350 кв. метров – 1500 рублей в месяц,

- 1350-1500 кв. метров – 1700 рублей в месяц,

- 1500-1600 кв. метров – 2000 рублей в месяц,

- 1600-1700 кв. метров – 2300 рублей в месяц,

- 1700-1800 кв. метров – 2600 рублей в месяц,

- 1800-1900 кв. метров – 2900 рублей в месяц,

- 1900-2000 кв. метров – 3200 рублей в месяц,

- от 2000 кв. метров – 3500 рублей в месяц.

Новая система обращения с отходами в Подмосковье>>

2

Расчет для ИЖС по факту

©  пресс-служба администрации городского округа Химки

Во втором случае оплачивается фактически вывезенный мусор. Для этого жители дома должны приобрести и поставить у себя во дворе выкатные бачки. Конечная сумма оплаты будет зависеть от объема мусора (в литрах), но не более:

- 57 рублей – за 60 л,

- 104 рублей – за 110 л,

- 114 рублей – за 120 л,

- 228 рублей – за 240 л,

- 342 рубля – за 360 л,

- 760 рублей – за 800 л,

- 1044 рублей – за 1100 л.

При этом каждый региональный оператор устанавливает платеж по факту исходя из своего тарифа.

Как рассчитать стоимость вывоза мусора жителю Подмосковья>>

3

Расчет для ИЖС рядом с полигонами

© РИАМО, Юлия Алабина

Для жителей сел и деревень, которые находятся в радиусе 2 километров от комплексов по переработке отходов и действующих полигонов, предусмотрена скидка в 70% за вывоз мусора.

Для этой категории жителей Московской области производится расчет по формуле:

Ст = S х T х N1 х 0,3,

где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год),

S – площадь квартиры или жилого дома,

Т – утвержденный тариф согласно кластеру,

N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов.

Изменения в ЕПД: как рассчитать плату за вывоз мусора в Подмосковье>>

4

Расчет для СНТ

© РИАМО, Ирина Зубарева

Плата за вывоз отходов с территории СНТ рассчитывается по формуле:

Ст = Т х норм.,

где Т - тариф регионального оператора,

норм. - норматив накопления.

Планируется, что в среднем член СНТ будет платить 53,5 рубля в месяц (641,5 рубля в год).

Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора без серьезных сбоев>>

5

Компенсация для льготников

© РИАМО, Николай Корешков

Для всех категорий льготников с 1 января 2019 года предусмотрена ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от общей платы за содержание жилого помещения. Стоимость вывоза мусора включена в затраты, которые возместят.

Категории льготников:

- многодетные семьи;

- ветераны труда;

- труженики тыла;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- ветераны Великой Отечественной войны;

- лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- ветераны труда или военной службы;

- лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», достигшие предпенсионного возраста.

Что будет, если не платить за ЖКУ в Подмосковье>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

Ольга Флягина
ДачникиПодмосковьеПлатаМусор
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё