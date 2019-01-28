Как рассчитать плату за вывоз мусора владельцам частных домов в Подмосковье

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Для жителей сел и деревень, которые находятся в радиусе 2 километров от комплексов по переработке отходов и действующих полигонов, предусмотрена скидка в 70% за вывоз мусора.

Для этой категории жителей Московской области производится расчет по формуле:

Ст = S х T х N1 х 0,3,

где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год),

S – площадь квартиры или жилого дома,

Т – утвержденный тариф согласно кластеру,

N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов.

Изменения в ЕПД: как рассчитать плату за вывоз мусора в Подмосковье>>