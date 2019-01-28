Как рассчитать плату за вывоз мусора владельцам частных домов в Подмосковье

Расчет для ИЖС по квадратуре дома
Для жителей сектора ИЖС есть два варианта оплачивать вывоз твердых бытовых отходов.
В первом случае при расчете за основу берется площадь дома и применяется формула:
Ст = S х T х N1 х 0,7,
где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год),
S – площадь квартиры или жилого дома,
Т – утвержденный тариф согласно кластеру,
N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов.
Применяя эту формулу, собственники ИЖС получают скидку в 30%.
При этом договор на вывоз крупногабаритного мусора нужно заключать отдельно, а максимальный платеж зависит от метража дома:
- для дома площадью 50-100 кв. метров – 200 рублей в месяц,
- 100-150 кв. метров – 400 рублей в месяц,
- 150-250 кв. метров – 450 рублей в месяц,
- 250-350 кв. метров – 500 рублей в месяц,
- 350-450 кв. метров – 550 рублей в месяц,
- 450-550 кв. метров – 600 рублей в месяц,
- 550-650 кв. метров – 650 рублей в месяц,
- 650-750 кв. метров – 700 рублей в месяц,
- 850-950 кв. метров – 800 рублей в месяц,
- 950-1050 кв. метров – 850 рублей в месяц,
- 1050-1150 кв. метров – 1000 рублей в месяц,
- 1150-1250 кв. метров – 1300 рублей в месяц,
- 1250-1350 кв. метров – 1500 рублей в месяц,
- 1350-1500 кв. метров – 1700 рублей в месяц,
- 1500-1600 кв. метров – 2000 рублей в месяц,
- 1600-1700 кв. метров – 2300 рублей в месяц,
- 1700-1800 кв. метров – 2600 рублей в месяц,
- 1800-1900 кв. метров – 2900 рублей в месяц,
- 1900-2000 кв. метров – 3200 рублей в месяц,
- от 2000 кв. метров – 3500 рублей в месяц.
Расчет для ИЖС по факту
Во втором случае оплачивается фактически вывезенный мусор. Для этого жители дома должны приобрести и поставить у себя во дворе выкатные бачки. Конечная сумма оплаты будет зависеть от объема мусора (в литрах), но не более:
- 57 рублей – за 60 л,
- 104 рублей – за 110 л,
- 114 рублей – за 120 л,
- 228 рублей – за 240 л,
- 342 рубля – за 360 л,
- 760 рублей – за 800 л,
- 1044 рублей – за 1100 л.
При этом каждый региональный оператор устанавливает платеж по факту исходя из своего тарифа.
Расчет для ИЖС рядом с полигонами
Для жителей сел и деревень, которые находятся в радиусе 2 километров от комплексов по переработке отходов и действующих полигонов, предусмотрена скидка в 70% за вывоз мусора.
Для этой категории жителей Московской области производится расчет по формуле:
Ст = S х T х N1 х 0,3,
где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год),
S – площадь квартиры или жилого дома,
Т – утвержденный тариф согласно кластеру,
N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов.
Изменения в ЕПД: как рассчитать плату за вывоз мусора в Подмосковье>>
Расчет для СНТ
Плата за вывоз отходов с территории СНТ рассчитывается по формуле:
Ст = Т х норм.,
где Т - тариф регионального оператора,
норм. - норматив накопления.
Планируется, что в среднем член СНТ будет платить 53,5 рубля в месяц (641,5 рубля в год).
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Компенсация для льготников
Для всех категорий льготников с 1 января 2019 года предусмотрена ежемесячная денежная компенсация в размере 50% от общей платы за содержание жилого помещения. Стоимость вывоза мусора включена в затраты, которые возместят.
Категории льготников:
- многодетные семьи;
- ветераны труда;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- ветераны труда или военной службы;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», достигшие предпенсионного возраста.
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