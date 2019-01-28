РИАМО - 28 янв. После инцидента с кражей картины Архипа Куинджи в Третьяковской галерее министерство культуры РФ планирует выработать рекомендации по части страхования музейного фонда на период экспонирования объектов, сообщил журналистам директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

«Будут выработаны рекомендации в части страхования музейного фонда на период экспонирования. Я читал вчера, что якобы картина не была застрахована на период экспонирования. Так вот, я хочу вам сказать, что период экспонирования был покрыт, и в случае, если бы картину не нашли, то возмещение материального ущерба было бы страховой компанией осуществлено» - сказал Кононов.

Он отметил, что в Третьяковской галерее планируют провести комплексную проверку систем безопасности после инцидента.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».