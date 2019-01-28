РИАМО – 28 янв. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Домодедове, в которой погиб 13-летний мальчик, юноша получил смертельные увечья под колесами снегоболотохода, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На улице Южной в городском округе 26 января возле одного из домов мужчина, управляя снегоболотоходом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летний ребенок погиб на месте, водитель был задержан.

«Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово по факту ДТП, произошедшего на улице Южной, в результате которого погиб 13-летний подросток, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она дополнила, что санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.