РИАМО - 28 янв. В Третьяковской галерее не исключают возможность введения досмотра посетителей на выходе из музея после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи, сообщила журналистам генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

«Я думаю, что с учетом того, что произошло, вполне возможно, что эту меру (досмотр посетителей на выходе - ред.) придется ввести. Я понимаю, каждый из нас прекрасно понимает, почему проводится этот досмотр, но все равно даже на входе сталкиваемся с тем, что возникают вопросы и люди недовольны», - сказала Трегулова.

Она отметила, что может быть выработана целая стратегия для избежания подобных случаев кражи экспонатов.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».