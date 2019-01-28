РИАМО - 28 янв. Уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна будут рассматривать в Красногорском городском суде, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Московского областного суда.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила в Мособлсуд иск к Шестуну и ряду соответчиков об обращении в доход страны их незаконно нажитого имущества. В исковом заявлении фигурируют свыше 670 объектов недвижимости и 22 автомобиля, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей.

«Заседание по Шестуну закончилось. Оно началось намного позже заявленного времени. Определен Красногорский городской суд, который будет рассматривать дело по существу», – сказал собеседник агентства.

Шестун обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктом «б» части 4 статьи 174.1, статьей 289 («Мошенничество»; «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»; «Незаконная предпринимательская деятельность»).

Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов, которые находятся в розыске.