РИАМО – 28 янв. Прощание с главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиром Черниковым состоится 29 января в конференц-зале правительства на Новом Арбате, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента СМИ и рекламы.

«Гражданская панихида пройдет во вторник, 29 января, с 09:00 до 10:30 в конференц-зале правительства Москвы по адресу: Новый Арбат, дом 36. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 12:00», – сказал собеседник агентства.

Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника управления делами аппарата Государственной Думы. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом СМИ и рекламы города Москвы, а затем – столичным департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.