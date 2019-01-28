РИАМО - 28 янв. Во время сильного снегопада, прошедшего в минувшие выходные в Москве, сотрудники дорожного патруля ЦОДД в круглосуточном режиме объезжали улицы города и помогли более 300 водителям, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Во время снегопада, который обрушился на улицы столицы в минувшие выходные, сотрудники службы дорожного патруля ЦОДД в круглосуточном режиме патрулировали улицы города. В дневное время на маршруты патрулирования выезжало 17 экипажей, в ночное - 10. Всего помощь была оказана более чем 300 водителям», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за выходные сотрудники дорожного патруля ЦОДД 97 раз помогли водителям с неисправными транспортными средствами, 107 раз участвовали в разборе ДТП, оформили 45 европротоколов.

Кроме того, он добавил, что было отбуксировано 139 транспортных средств, застрявших в снегу, из них 79 грузовых автомобилей. Также сотрудники дорожного патруля помогали согреться гражданам на месте ДТП.

За прошедшие выходные в столице вместе со снегопадом выпало почти 40% месячной нормы осадков. Снег шел 37 часов без остановки.