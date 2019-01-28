РИАМО – 28 янв. В Московской области срок выдачи разрешения на деятельность такси сократили до пяти дней, предприниматели теперь смогут быстрее осуществлять перевозки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«За пять рабочих дней можно переоформить разрешение, получить дубликат разрешения и признать разрешение недействующим. Сокращение срока выдачи разрешений позволило повысить доступность и качество предоставления государственной услуги, предприниматели смогут быстрее приступить к таксомоторным перевозкам, избежав простоя автомобиля», – отмечается в сообщении.

Услуга по выдаче разрешений на деятельность такси в регионе полностью переведена в электронный вид с 2017 года.

«Подать заявление можно через региональный портал (uslugi.mosreg.ru), а получить результат – в МФЦ. При этом в случае отказа в выдаче разрешения, соответствующее уведомление направляется заявителю в личный кабинет на портале», – уточняется в материале.

Разрешение такси предоставляется бесплатно сроком на пять лет. В Минтрансе Подмосковья призывают не пользоваться услугами посредников, которые берут деньги за оформление разрешений и вводят водителей в заблуждение.

«При оформлении документов автомобиль должен соответствовать цветовой гамме такси и иметь запись в свидетельстве о регистрации транспортного средства «белый-желтый-серый». При начале работы автомобиль должен иметь атрибутику, состоящую из шашечного пояса на кузове и оранжевого фонаря на крыше. Также транспортные средства такси должны иметь путевые листы, проходить регулярные предрейсовые медицинские и технические осмотры», – подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, за отсутствие атрибутики и осмотров предусмотрены штрафы, приостановление и аннулирование разрешений.

«Проверить разрешение онлайн на работу такси Москвы и области можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по адресу», –заключается в сообщении.