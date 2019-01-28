РИАМО - 28 янв. В среду, 30 января, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и победителя Московского областного конкурса «Любимый учитель», учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №6 городского округа Мытищи Алены Боровой.

В рамках мероприятия планируется осветить:

- проблемные вопросы системы образования;

- наиболее распространенные причины школьных конфликтов;

- причины падения авторитета педагога в глазах учеников;

- жалобы на нарушение права ребенка на образование, поступившие уполномоченному в 2018 году, и многие другие вопросы.

Также в ходе мероприятия пройдет церемония награждения победителя Московского областного конкурса «Любимый учитель».

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»)

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.