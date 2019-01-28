РИАМО – 28 янв. Историческому зданию общежития, кухни и столовой Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева присвоили статус выявленного объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Корпус, расположенный по адресу: улица Тимирязевская, дом 58, был построен в 1886–1887 годах инженером С.И. Тихомировым. Он является хорошо сохранившимся образцом гражданской архитектуры конца XIX века в стиле эклектики, и частью исторического комплекса Петровской земледельческой и лесной академии.

«Здание общежития, кухни и столовой стало последним старинным корпусом на территории Тимирязевской академии, которое мы взяли под охрану. Теперь всем историческим зданиям университета дан официальный охранный статус. В конце 2017 года в перечень выявленных объектов культурного наследия включили четыре учебных корпуса Сельскохозяйственной академии, а в сентябре 2018 года еще восемь строений – общежития с хозяйственными корпусами и клубом», – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он заявил, что помимо архитектурной ценности эти здания имеют и мемориальное значение, связанное с известными научными деятелями и событиями Великой Отечественной войны.

«Принятое под охрану здание общежития, кухни и столовой представляет собой массивное трехэтажное кирпичное строение на высоком каменном цоколе в форме буквы «Н». Два боковых корпуса протяженными фасадами выходят на Тимирязевский проезд с востока и на Тимирязевскую улицу с запада. С севера вместе с главным корпусом они образуют курдонер (ограниченный главным корпусом и боковыми флигелями парадный двор перед зданием), обращенный к скверу, в котором в начале ХХ века установили бюст лесоводу М.К. Турскому», – дополняется в материале.

Габариты здания, а также все декоративные элементы и характерные особенности планировки памятника дошли до нашего времени без значительных изменений. Кроме того, частично сохранились элементы декоративного оформления интерьеров здания, в том числе парадная лестница главного корпуса со ступенями из белого и розового мрамора, лепной декор потолка и двери на лестничных площадках.

«Внутренняя планировка памятника была определена функцией общежития – это коридорная система, по обеим сторонам расположены комнаты в одно или два окна», – подчеркивается в сообщении.

В общежитии жили известные ученые – агрохимик Д.Н. Прянишников, мелиоратор А.Н. Костяков, а также сотрудники, связанные своей работой с ботаническим садом, дендрарием и Лесной опытной дачей.