РИАМО – 28 янв. Проверка звукового сигнала системы оповещения о пожаре прошла в столичном метро на станции «Озерная», сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы метрополитена.

«Станция «Озерная» работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. На станции проходили испытания работы звукового оповещения системы пожарной безопасности», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что на станции метро «Озерная» сработала пожарная тревога.