В воскресенье 27 января в Третьяковской галерее прямо на глазах у посетителей украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Дерзкое похищение было расследовано так же стремительно, как и совершено – подозреваемого в краже задержали по горячим следам. Однако не всем украденным произведениям искусства везет так же. Редакция РИАМО вспомнила самые громкие случаи кражи и актов вандализма в столичных музеях за последние 100 с небольшим лет.

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Многострадальная картина Репина

© Фото, сайт Третьяковской галереи

Кража «Ай-Петри» кисти Куинджи – уже второй крупный скандал в Третьяковке за последнее время. 25 мая 2018 года известное полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года» было сильно повреждено, когда один из посетителей музея перед закрытием подбежал к картине и нанес по ней несколько ударов металлической стойкой ограждения. Порванный в трех местах холст пришлось перенести в реставрационную мастерскую, а виновника происшествия – задержать. Безработного из Воронежской области Игоря Подпорина вскоре признали вменяемым. Сам он прокомментировал свои действия тем, что на картине искажены исторические факты.

Это не первое покушение на одну из самых известных картин Репина. В 1913 году она пострадала от трех ударов ножом, нанесенных старообрядцем Абрамом Балашовым. Уродуя холст, он кричал: «Довольно смертей, довольно крови». Исполосованные лица Ивана Грозного и царевича Ивана тогда собственноручно переписывал сам художник, а пострадавшая картина вскоре стала предметом своеобразного культа – сразу же после инцидента открытки с репродукцией картины были распроданы, а продавцы открыток едва справлялись с новыми заказами. Правда, эта история не обошлась без печальных последствий – узнав о происшествии, хранитель галереи бросился под поезд.

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Икона «Богоматерь Смоленская-Шуйская»

Почти одновременно с кражей картины Куинджи в Москве разворачивается еще одна история, связанная с исчезновением произведения искусства – речь идет о пропавшей из Государственного исторического музея вологодской иконы XVI века «Богоматерь Смоленская-Шуйская». В последний раз икону, страховая стоимость которой оценивается в 4 миллиона рублей, видели в августе 2018 года, когда она вернулась в фонд древнерусской живописи музея после выставки в Мурманске. Ее пропажа была обнаружена в декабре при подготовке к выставке, посвященной Русскому Северу. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело, правда, в музее еще надеются, что икона могла просто-напросто затеряться, попав не в ту коробку после выставки.

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«Святой Лука» Хальса

Картина фламандского художника Франса Хальса «Святой Лука» была похищена в 1965 году с выставки, проводившейся в ГМИИ им. Пушкина. Полотно XVII века, являющееся частью цикла изображений четырех Евангелистов, было приобретено Екатериной Великой для Эрмитажа, а после отправлено на юг Российской империи для украшения одного из местных католических храмов. Во время революции работа была утеряна. В 1958 году ее удалось обнаружить – на одесском рынке «Привоз» «Святого Луку» за 9 рублей продавала старушка. Вновь обретенная картина перешла на хранение в одесский Музей западного и восточного искусства, а весной 1965 года была отправлена на выставку в Москву. В столице работа снова пропала – наутро после санитарного дня смотрители обнаружили, что полотно просто-напросто вырезали из рамы. Расследование преступления, сам факт которого был засекречен, заняло не один месяц и в конечном счете было передано в КГБ. Следствие завершилось успехом – грабителем оказался 27-летний Валерий Волков, столяр-мебельщик, с фальшивым дипломом принятый на работу ГМИИ в качестве помощника реставратора. Картина вернулась в одесский музей, а на основе самой истории в 1970 году был снят художественный фильм «Возвращение “Святого Луки”».

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«Се Человек» Тициана

Еще одна история потери и обретения шедевра Пушкинским музеем связана с полотном Тициана «Се Человек». Переданная в 1924 году в ГМИИ им. Пушкина из Эрмитажа, картина была похищена вместе с четырьмя другими работами в 1927 году. Метод кражи был прост – картину вырезали из подрамника, сильно повредив при этом. Полотно, предназначенное грабителем для перепродажи, было найдено спустя четыре года зарытым в землю в железном баке. С тех пор находившаяся в крайне плачевном состоянии в запасниках музея картина считалась утраченной, но в 2016 году было объявлено о планирующейся реставрации картины и ее последующем возможном вхождении в экспозицию музея.

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«Раненый стол» Фриды Кало

Несомненно, одна из самых печальных утрат московских музеев – полотно «Раненый стол» Фриды Кало. Созданная в 1940 году для Международной выставки сюрреализма, впоследствии эта работа была передана художницей в дар Советскому Союзу. Картина, посвященная разводу Кало с мужем Диего Риверой, стала известна как самая крупная работа легендарной художницы (ее размеры составляли около 120х240 см). Отправленная в СССР в качестве своеобразного «дара дружбы», картина хранилась в Москве, пока муж художницы не попросил советское правительство дать возможность показать панель на выставке в Польше в 1954 году, уже после смерти Фриды Кало. Именно там и затерялся след картины – после выставки она исчезла, и до сих пор искусствоведы продолжают ломать голову над возможным местонахождением шедевра. Правда, надежда еще не потеряна – в прошлом году мексиканский искусствовед Рауль Коно Монрой заявил, что обнаружил некоторые подсказки, которые могут помочь ему выйти в конце концов на картину. Пока детали его расследования держатся в секрете, остается лишь надеяться, что спустя более полувека поиски «Раненого стола» увенчаются успехом.

Картины Александра Древина

Еще один громкий случай – похищение 19 картин из квартиры-музея художника Александра Древина в Москве, общая стоимость которых оценивается в несколько миллионов долларов. Картины были украдены 31 октября 2012 года. Из квартиры в Брюсовом переулке вынесли не только работы самого Древина и его жены Надежды Удальцовой, но и несколько полотен XVIII-XIX веков, деньги, антиквариат и столовое серебро. Спустя месяц две работы были обнаружены на одном из антикварных рынков столицы, однако судьба остальных картин до сих пор неизвестна. Сам художник считается одним из лидеров русского авангарда, не оцененным при жизни: в 1938 году Древин был арестован по делу о «заговоре латышских стрелков» и вскоре расстрелян под Москвой.