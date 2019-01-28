РИАМО – 28 янв. Ведущий аналитик Mobile research group Эльдар Муртазин заявил, что предложение о платной регистрации гаджетов в России «не решает реальных проблем», а попытка поставить на учет все устройства в стране является «безумием».

В Совете Федерации ранее предложили ввести платную регистрацию всех устройств, которые работают в сотовых сетях. Производителей и импортеров обяжут регистрировать мобильные устройства по номеру. Физические лица смогут самостоятельно это сделать на сайте госуслуг. Речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах. Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей. В ближайшее время законопроект внесут в Госдуму.

«Предложение лишено обоснований, все обозначенные цифры – вранье, по серому рынку, по завозу через посылки. Этот документ не решает реальных проблем. Кражи телефонов идут на спад, потому что их можно удаленно блокировать – их стоимость на вторичном рынке упала. Подключение всех мобильных устройств без разбора – это безумие, это увеличит их стоимость», – заявил Муртазин в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его мнению, предложение конкретного сенатора – не более чем «попытка наполнить бюджет».

Что касается антитеррористической безопасности, то и в этом поле инициатива законодателей нежизнеспособна, считает шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Они представляют, сколько у нас гаджетов в стране? Сколько работников должны сидеть на контроле? Не вижу смысла. Попытки контроля всегда оканчиваются плачевно, кому надо – все равно уйдут в тень», – заключил он.