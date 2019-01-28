РИАМО - 28 янв. С понедельника в России вступили в силу нормы, согласно которым предельный уровень долга россиян ограничат, так, размер долга по займам и потребительским кредитам сроком до года не может вырасти больше, чем в 2,5 раза от взятой суммы, сообщает Газета.ru.

В конце 2018 года соответствующие изменения в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовых организациях» были подписаны президентом России Владимиром Путиным.

«Документ устанавливает новое ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского кредита сроком до одного года в этом году в районе 2,5-кратной суммы такого займа. Если долг достигнет этой отметки, то закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности», – говорится в сообщении.

С 1 июля текущего года ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года предельный уровень долга опуститься до 1,5-кратной суммы займа.

Данными нормами также вводится ограничение ежедневной процентной ставки в 1,5% в день с одновременным ограничением предельного значения полной стоимости кредита (займа). С июля 2019 года ежедневная процентная ставка будет снижена до 1% в день.

«Законодатели прописали специальные ограничения по займам «до зарплаты». Это займы на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому продукту не должна превышать 3 тысяч рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тысяч рублей). Ежедневная выплата по нему не должна превышать 200 рублей», – добавляется в статье.

А еще документ запрещает взыскание долгов по выданным «черными кредиторами» займам. Право на это получат исключительно профессиональные кредиторы и коллекторские агентства, специальные финансовые сообщества, а также физические лица, которые были указаны заемщиком в письменном согласии.

«При этом сейчас предельного уровня задолженности по потребительскому кредиту не установлено. Поэтому долг может расти практически бесконечно до трех лет (срок исковой давности)», – уточнил партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Особенно охотно этим пользовались МФО, начисляя огромные проценты по просроченным займам. Банки прибегали реже прибегали к этому, поскольку по просрочке более 90 дней они формируют 100% резервов по выданной ссуде.

Эта забота о жителях страны вызвана, в первую очередь, активным ростом долгов в последнее время.

По статистике Центробанка, в прошлом году долги по кредитам выросли на 22,8%. А объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 триллиона рублей. Это самые высокие темпы роста задолженности за последние пять лет.

При этом реальные доходы населения России в 2018 году снизились на 0,2%. А в последний раз рост реальных доходов населения наблюдался 2013 году (плюс 4%).

«Между тем в ситуации, когда нужно обслуживать старые кредиты, доходы не растут, а инфляция по всем прогнозам выйдет в 2019 году за рамки 4% таргета ЦБ нормативы регулятора могут привести к обратному эффекту: заемщики пойдут к серым кредиторам», – заключается в сообщении.